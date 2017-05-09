На Украине акцию "Бессмертный полк" назвали "политической провокацией"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко назвал акцию "Бессмертный полк" политической провокацией.

Он признал, что юридически акция не является незаконной, "если там не используется символика тоталитарных режимов". "С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что эта акция сама является политической провокацией, определенной политической технологией, авторы которой сидят в столице страны-агрессора", — цитирует Шевченко телеканал "112 Украина".

Шевченко также заявил, что многие украинцы "сознательно или бессознательно поддаются на эту провокацию". По его словам, чаще всего сотрудникам правоохранительных органов удается пресекать "использование символики тоталитарных режимов" профилактическими беседами.

В мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч жителей Украины. Акции состоялись в условиях провокаций украинских радикалов и запрета со стороны властей на использование традиционной символики Победы — знамени Победы и георгиевских ленточек. Из-за столкновений было задержано более 50 человек. До 15 участников акций и восемь правоохранителей получили травмы.