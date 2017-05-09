Обнаружены тела трех миротворцев ООН, пропавших в ЦАР

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Обнаружены тела трех миротворцев ООН, пропавших без вести в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщила миссия всемирной организации в стране (MINUSCA).

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на конвой "голубых касок", в результате чего один миротворец погиб, еще восемь получили ранения и четверо пропали без вести. Состав отряда составляли военные из Камбоджи и Марокко.

По данным MINUSCA, нападение в районе города Йогофонго было организовано христианскими повстанцами из ополчения "Антибалака", восемь из которых погибли в перестрелке с военными.

Еще один миротворец продолжает считаться пропавшим без вести, говорится в заявлении.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.