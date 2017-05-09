СМИ узнали, что племянница Марин Ле Пен уходит из политики

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости. Племянница лидера французской оппозиционной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — депутат Национального собрания (нижняя палата) Марион Марешаль-Ле Пен — в среду намерена объявить о своем уходе из политики, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
По данным агентства, Марешаль-Ле Пен откажется от своего мандата в совете региона Прованс-Альпы-Лазурный берег и не будет переизбираться в Нацсобрание на предстоящих в июне парламентских выборах.
Ожидается, что заявление Марешаль-Ле Пен будет опубликовано в региональной прессе. Ранее она не раз говорила о своем желании сконцентрироваться на своей семье, и дала понять, что устала от внутрипартийных дрязг, включая непростые отношения с Ле Пен и ее заместителем Флорианом Филиппо.
Успешный и перспективный политик, Марешаль Ле-Пен является самым молодым депутатом в истории Нацсобрания: в 2012 году ей удалось избраться от округа Воклюз в возрасте 22 лет и 6 месяцев, причем кроме нее в нижнюю палату от "Национального фронта" прошел всего лишь один депутат — Жильбер Коллар.
В настоящее время разведена, имеет дочь двух лет.