Шествие "Бессмертного полка" прошло в Таллине

ТАЛЛИН, 9 мая — РИА Новости, Николай Адашкевич. Около двух тысяч участников шествия "Бессмертный полк" 9 мая прошли по улицам Таллина от автовокзала до Военного кладбища, где были возложены цветы к подножью монумента павшим во Второй мировой войне, известного как "Бронзовый солдат".

Участники марша несли транспаранты с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, флаги России, цветы и воздушные шарики с надписями "Бессмертный полк", скандировали "Ура!" и "Спасибо деду за победу".

Шествие завершилось возложением цветов у подножия "Бронзового солдата", где уже находились сотни жителей города, пришедшие к памятнику после окончания рабочего дня. Марш прошел без происшествий. Акция "Бессмертный полк" также состоялась в городах Нарва и Силламяэ.

"Бессмертный полк" прошел в Таллине уже второй раз. В прошлом году зарегистрированная акция была неожиданно отменена полицией за два дня до 9 мая, а официальный организатор мероприятия Дмитрий Линтер утром 9 мая был вызван на допрос в полицию безопасности (КАПО) в качестве свидетеля и провел там 14 часов, после чего был вынужден лечь в больницу в связи с высоким давлением.

Но шествие "Бессмертный полк" все же состоялось. В нем приняли участие примерно 500 человек. Назначенные на месте дежурные "Бессмертного полка" получили от полиции обвинение в нарушении закона об охране порядка, регулирующего проведение общественных мероприятий и оштрафованы. Однако в феврале 2017 Харьюский уездный суд снял обвинение с дежурных "Бессмертного полка" и отменил назначенные полицией штрафы.

"Бессмертный полк" — общественная акция, инициированная в 2012 году в Томске. Это марш, участники которого в День Победы 9 мая несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проводится в России и других странах.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>