В крупном хранилище радиоактивных материалов в США объявлена тревога

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Чрезвычайное положение в связи с обрушением тоннеля объявлено в Хэнфордском комплексе – крупнейшем в США хранилище радиоактивных материалов в штате Вашингтон, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

JUST IN: Emergency declared at Hanford Nuclear Reservation in Washington state, workers told to shelter in place https://t.co/W8rV55lnjA pic.twitter.com/2KzmWu6Br0 — BNO News (@BNONews) 9 мая 2017 г.

​Тревога вызвана оседанием почвы над железнодорожным тоннелем, где хранятся вагоны, нагруженные загрязненными отходами при производстве плутония.

Персонал комплекса частично эвакуирован. Работников попросили находиться в укрытии, обеспечить надежную вентиляцию и воздержаться от приема воды и пищи.

Представитель природоохранного ведомства штата сообщил, что утечки радиации в результате инцидента не зафиксировано.