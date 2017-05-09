"Бессмертный полк" в Риге собрал от 6 до 8 тысяч участников

РИГА, 9 мая — РИА Новости. От 6 до 8 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк", которое прошло в столице Латвии в День Победы, сообщили организаторы акции.

Ранее сообщалось, что в шествии приняли участие около 4, 5 тысяч человек.

"По уточненным данным, в мероприятии приняли участие от 6 до 8 тысяч человек. Это рекордное число", — сказали организаторы РИА Новости.

Участники проследовали к памятнику Воинам-Освободителям. В руках они держали фотографии своих родственников, воевавших на Второй мировой. Многие пришли на шествие с детьми.

За порядком следили полицейские. Мероприятие прошло спокойно.

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