Трамп продлил санкции в отношении Центральноафриканской республики

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп во вторник продлил на год действие санкций, касающихся Центральноафриканской республики.

"Ситуация в ЦАР продолжает представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В связи с этим я продлеваю действие санкционного режима на один год", — говорится в письме Трампа на имя руководителей конгресса США.

Там отмечается, что исполнительный указ о санкциях в отношении ЦАР был подписан президентом США 12 мая 2014 года. С тех пор его действие продлевалось ежегодно. Речь в нем идет о "нарушении закона и порядка, межрелигиозной розни, массовом насилии и убийствах, использовании детей в качестве солдат". Как подчеркивается, все это "угрожает миру, безопасности и стабильности в ЦАР и соседних с ней странах".