В чешских городах прошли шествия "Бессмертного полка"

ПРАГА, 9 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Общественная акция "Бессмертный полк" состоялась во вторник в крупном промышленном городе Острава на северо-востоке Чехии и курортном городе Теплице на западе республики.

"Шествие "Бессмертного полка" в нашем городе было проведено второй год подряд. В нем приняли участие не только постоянно проживающие здесь россияне, но и многие чехи. Участники акции несли портреты своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны или способствовавших Победе над фашизмом героическим трудом в тылу, а также транспаранты с лозунгами, призывавшими к миру и к добрососедству всех народов", — рассказал РИА Новости один из организаторов шествия, председатель краевого Чешско-российского общества Карел Шестак.

У стен мэрии Остравы участники акции "Бессмертный полк" передали приматору (главе) города Томашу Мацуре петицию, призывающую во имя памяти погибших за освобождение республики не допустить развязывания новой войны.

В небольшом курортном городе Теплице на западе Чехии шествие "Бессмертного полка" состоялось впервые.

"Наша акция началась с митинга и возложения цветов у памятника Советскому солдату-освободителю, в котором участвовало более 250 человек. Потом примерно половина из них, как постоянно проживающие здесь россияне, так и чехи, прошли центральными улицами города с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Помимо участников шествия, георгиевские ленточки получили и многие зарубежные туристы и курортные отдыхающие, интересовавшиеся у нас причиной похода", — сообщил РИА Новости один из организаторов шествия "Бессмертный полк", председатель городской общественной организации соотечественников "Ковчег-Archa" Анатолий Орлов.

Ранее, 8 мая, шествия "Бессмертного полка" состоялись еще в трех городах Чехии – Праге, Брно и Карловых Варах, в которых приняло участие в общей сложности более двух тысяч человек.