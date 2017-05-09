В чешских городах прошли шествия "Бессмертного полка"
ПРАГА, 9 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Общественная акция "Бессмертный полк" состоялась во вторник в крупном промышленном городе Острава на северо-востоке Чехии и курортном городе Теплице на западе республики.
"Шествие "Бессмертного полка" в нашем городе было проведено второй год подряд. В нем приняли участие не только постоянно проживающие здесь россияне, но и многие чехи. Участники акции несли портреты своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны или способствовавших Победе над фашизмом героическим трудом в тылу, а также транспаранты с лозунгами, призывавшими к миру и к добрососедству всех народов", — рассказал РИА Новости один из организаторов шествия, председатель краевого Чешско-российского общества Карел Шестак.
У стен мэрии Остравы участники акции "Бессмертный полк" передали приматору (главе) города Томашу Мацуре петицию, призывающую во имя памяти погибших за освобождение республики не допустить развязывания новой войны.
Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
В небольшом курортном городе Теплице на западе Чехии шествие "Бессмертного полка" состоялось впервые.
"Наша акция началась с митинга и возложения цветов у памятника Советскому солдату-освободителю, в котором участвовало более 250 человек. Потом примерно половина из них, как постоянно проживающие здесь россияне, так и чехи, прошли центральными улицами города с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Помимо участников шествия, георгиевские ленточки получили и многие зарубежные туристы и курортные отдыхающие, интересовавшиеся у нас причиной похода", — сообщил РИА Новости один из организаторов шествия "Бессмертный полк", председатель городской общественной организации соотечественников "Ковчег-Archa" Анатолий Орлов.
Ранее, 8 мая, шествия "Бессмертного полка" состоялись еще в трех городах Чехии – Праге, Брно и Карловых Варах, в которых приняло участие в общей сложности более двух тысяч человек.