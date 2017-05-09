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В мире

В чешских городах прошли шествия "Бессмертного полка"

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (104)
19:3409.05.2017
0720
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники марша Бессмертный полк. Архивное фотоУчастники марша Бессмертный полк. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ПРАГА, 9 мая – РИА Новости, Александр Куранов. Общественная акция "Бессмертный полк" состоялась во вторник в крупном промышленном городе Острава на северо-востоке Чехии и курортном городе Теплице на западе республики.

Президент России Владимир Путин (в центре) с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Акция "Бессмертный полк"

"Шествие "Бессмертного полка" в нашем городе было проведено второй год подряд. В нем приняли участие не только постоянно проживающие здесь россияне, но и многие чехи. Участники акции несли портреты своих родных, воевавших на фронтах Второй мировой войны или способствовавших Победе над фашизмом героическим трудом в тылу, а также транспаранты с лозунгами, призывавшими к миру и к добрососедству всех народов", — рассказал РИА Новости один из организаторов шествия, председатель краевого Чешско-российского общества Карел Шестак.

У стен мэрии Остравы участники акции "Бессмертный полк" передали приматору (главе) города Томашу Мацуре петицию, призывающую во имя памяти погибших за освобождение республики не допустить развязывания новой войны.

От Владивостока до Лиссабона: акция "Бессмертный полк" в мире
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.Участники акции Бессмертный полк на Тверской улице в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах.
© РИА Новости . Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭто шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В Москве шествие на Красной площади возглавил президент Владимир Путин, который участвует в акции "Бессмертный полк" уже третий раз.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.Участники акции Бессмертный полк в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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В этом году акция проходит уже в десятый раз. В 2016 году шествия прошли в 50 странах. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бейруте.
© РИА Новости . Алексей АгарышевПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне.
© РИА Новости . Посольство РФ в ПортугалииПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.Участники акции Бессмертный полк в Лиссабоне
© РИА Новости . Посольство РФ в Португалии
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Участники акции "Бессмертный полк" в Лиссабоне.
© РИА Новости . Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВпервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.Участники акции Бессмертный полк в Мадриде
© РИА Новости . Елена Шестернина
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Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Мадриде.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoАкция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.Участники акции Бессмертный полк в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Акция "Бессмертный полк" прошла в Киеве, хотя накануне украинские радикалы заявили о намерении сорвать памятное шествие.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.Участники марша Бессмертный полк в Париже, возглавляемого послом России во Франции Александром Орловым, следуют от площади Республики на кладбище Пер-Лашез для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Участники "Бессмертного полка" в Париже. Акцию в столице Франции возглавил посол России Александр Орлов.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Минске.Участники акции Бессмертный полк в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участники акции "Бессмертный полк" в Минске.
© Sputnik / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкС декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести. На фото: участники акции "Бессмертный полк" в Бишкеке.
© РИА Новости . Иван БулатовВ этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".Акция Бессмертный полк в Пекине
© РИА Новости . Иван Булатов
В этом году в столице Китая также прошла акция "Бессмертный полк". Серия памятных мероприятий состоялась в городском парке "Чаоян" и расположенной в нем галерее искусств "Цзиньтай".
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.Участники марша Бессмертный полк в Чите
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Чите в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в пятый раз. С портретами фронтовиков по городу прошли около десяти тысяч читинцев.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.Участники марша Бессмертный полк во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке с портретами фронтовиков прошли не только жители города, но и граждане Китая.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.Участники марша Бессмертный полк на площади имени Ленина в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Новосибирске около 250 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". К шествию также присоединились официальные лица.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПамятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.Участники марша Бессмертный полк в Ростове-на Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Памятные акции, посвященные Дню Победы, также прошли в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.Участники акции Бессмертный полк в деревне Бобровка Омской области
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в деревне Бобровка Омской области.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".Участники марша Бессмертный полк в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Екатеринбурге тысячи людей приняли участие в шествии "Бессмертного полка".
© РИА Новости . Олеся Потапова Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.Бессмертный полк в Луганске 2017
© РИА Новости . Олеся Потапова
Более 40 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Луганске. С каждым годом акция набирает все большую популярность в ЛНР.
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В небольшом курортном городе Теплице на западе Чехии шествие "Бессмертного полка" состоялось впервые.

"Наша акция началась с митинга и возложения цветов у памятника Советскому солдату-освободителю, в котором участвовало более 250 человек. Потом примерно половина из них, как постоянно проживающие здесь россияне, так и чехи, прошли центральными улицами города с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Помимо участников шествия, георгиевские ленточки получили и многие зарубежные туристы и курортные отдыхающие, интересовавшиеся у нас причиной похода", — сообщил РИА Новости один из организаторов шествия "Бессмертный полк", председатель городской общественной организации соотечественников "Ковчег-Archa" Анатолий Орлов.

Ранее, 8 мая, шествия "Бессмертного полка" состоялись еще в трех городах Чехии – Праге, Брно и Карловых Варах, в которых приняло участие в общей сложности более двух тысяч человек.

Бессмертный полк
© РИА Новости, Инфографика
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Бессмертный полк

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