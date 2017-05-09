Президент Израиля поздравил россиян с Днем Победы

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил россиян с Днем Победы и пообещал, что в еврейском государстве никогда не забудут героизм Красной армии.

Ривлин и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху направили поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину в связи с 72-й годовщиной разгрома нацистской Германии, которую отмечают по всему Израилю шествиями ветеранов, маршами "Бессмертного полка" и возложением венков к воинским мемориалам.

"Израиль с большим восхищением относится к героизму и доблести Красной армии, которая сыграла решающую роль в разгроме нацистов", — цитирует МИД Израиля выдержки из письма президента.

Он напомнил о воздвигнутом несколько лет назад в Израиле монументе красноармейцам в знак "уважения и восхищения". "Мы никогда не забудем их героизм и самоотверженность", — написал Ривлин.

Нетаньяху в своем послании заявил, что триумф Красной армии навсегда вписан в историю евреев как конец их методичного истребления в Европе и освобождение выживших в нацистских лагерях и гетто.

"Советские войска, которые вошли в Майданек, Лодзь, Аушвиц-Биркенау и Моновиц, стали лучом света для сломленных и немощных людей, уцелевших в нацистской машине истребления, и помогли открыть миру масштаб тех ужасов, которые творились за воротами лагерей", — написал глава израильского правительства.