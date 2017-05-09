Спикер Рады призвал Норвегию признать голодомор геноцидом украинцев

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с представителями норвежского парламента (стортинга) призвал признать голодомор геноцидом украинского народа, сообщил он в Twitter.

​В ходе встречи с главой стортинга Олемиком Томмессеном Парубий призвал Норвегию признать голодомор геноцидом украинцев. Кроме того, спикер Рады поздравил норвежских парламентариев с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами.

Голод 1932-1933 годов охватил ряд районов СССР, среди которых были Украина, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западная Сибирь, Южный Урал. По различным оценкам, жертвами голода стали 7-8 миллионов человек.

На Украине принят закон, согласно которому голод 1932-1933 годов признан "геноцидом украинского народа". В России этот закон воспринимается как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".