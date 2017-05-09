БАНГКОК, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный Полк" впервые прошла в Таиланде, в центре курортного города Паттайя. В ней приняли участие более четырехсот россиян.

Начиная с 18.00 по местному времени (14.00 мск), перед самыми субтропическими сумерками, на одной из главных площадей Паттайи — на углу Центральной улицы и морской набережной — начали собираться россияне с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и развевающимися на ветру российскими флагами. К 18.30 на небольшой по размеру площади уже было не протолкнуться. Помимо граждан РФ, живущих и работающих в Паттайе, к акции присоединились и российские туристы, отдыхающие в курортном городе. Организаторы мероприятия предлагали всем присутствующим отведать "солдатской каши" и выпить "боевые сто грамм" за Победу.

Акция проходила на самом почетном месте в Паттайе: у гигантского портрета покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета, царствовавшего 70 лет и скончавшегося в октябре прошлого года. В стране еще продолжается годичный траур по монарху, который пользовался огромным уважением населения. На вопрос о том, как удалось добиться разрешения властей города на проведение "Бессмертного Полка" именно здесь, один из организаторов мероприятия, заместитель почетного консула России по провинциям Чонбури и Районг Федор Озаренов, ответил, что разрешение было получено "на удивление легко".

"Мы инициативной группой обсуждали разные места в городе, в том числе и это место, как самое лучшее. Мы на нем остановились, и нам почему-то разрешили", — сказал агентству заместитель почетного консула.

"В этом году при подготовке не обсуждалась возможность организации шествия, однако в следующем году мы планируем пройти от Северной до Центральной Паттайи по набережной и надеемся, что нам это разрешат. Думаю, в следующем году с нами будет больше россиян из Бангкока и других городов Таиланда: Паттайя стала первой в этом хорошем деле, и пусть пока первой остается", — сказал Озаренов.

Он отметил, что организаторы акции ожидали 50-100 человек, а участвовать в ней пришли более 400 россиян.

"Это отражает истинно народный характер нашего великого праздника – Дня Победы", — считает заместитель почетного консула.

Несмотря на то, что оргкомитет акции не запрашивал разрешения на шествие, организаторам удалось на месте договориться с полицией о прохождении колонны россиян с флагами и портретами ветеранов по широкому тротуару морской набережной. Таиландские полицейские добровольно вызвались сопровождать колонну и тщательно следили, чтобы россиян никто не потревожил. Акция закончилась в 19.30 по местному времени (15.30 мск) массовым фотографированием с российскими флагами.

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