Демократ Мун Чжэ Ин лидирует на президентских выборах в Южной Корее

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Демократ Мун Чжэ Ин одерживает победу на выборах президента Южной Кореи, свидетельствуют опубликованные данные экзитполов.
Данные избиркома после подсчета 15,7% бюллетеней, подтверждают лидирующую позицию Мун Чжэ Ина — пока он набирает 38,4% голосов.
Данные экзитполов также появились на гигантском экране на центральном проспекте в Сеуле во время митинга сторонников Мун Чжэ Ина. Всего по стране, в которой зарегистрировано более 42 миллионов избирателей, работало почти 14 тысяч участков. Явка составила 77,2%.
Сам Мун Чжэ Ин назвал свою победу на президентских выборах заслугой народа Республики Корея, передало информационное агентство Рёнхап.
Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.
Кто такой Мун Чжэ Ин
Демократическая партия Мун Чжэ Ина обладает 119 местами в однопалатном Национальном собрании (парламенте) Республики Корея, тогда как бывшей правящей партии принадлежит 93 места.
"Новая Корея — страна для каждого. Пора нам объединить сердца и построить новую Корею", — подчеркивал Мун Чжэ Ин во время предвыборной кампании.
Скандал вокруг экс-президента
К досрочным выборам в Южной Корее привел скандал вокруг бывшей главы государства Пак Кын Хе. Конституционный суд отстранил от власти президента в марте этого года после импичмента, который парламент страны вынес ей в конце 2016 года.
Сторона обвинения настаивает на том, что экс-президент получала взятки от крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte, на общую сумму 59,2 миллиарда южнокорейских вон (52 миллиона долларов). Адвокат самой Пак Кын Хе от ее лица полностью отрицал все пункты обвинения на первых предварительных судебных слушаниях, которые прошли 2 марта.
Пак Кын Хе, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, убитого в 1979 году директором южнокорейского ЦРУ, стала третьим по счету президентом страны, оказавшимся в тюрьме. В 1995 году были также арестованы бывшие главы государства Ро Дэ У и Чон Ду Хван.
Обострение конфронтации с Северной Кореей
После ракетного пуска Северной Кореей в начале апреля Вашингтон направил в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Пик тревожных ожиданий, что КНДР проведет шестое ядерное испытание, пришелся на 25 апреля, когда в стране отмечалось 85-летие со дня основания армии. Однако Пхеньян ограничился крупными учениями трех родов войск.
Между тем, центральная в КНДР газета "Нодон синмун" призвала в преддверии выборов в Южной Корее к улучшению межкорейских отношений.
"Стремление нашего народа к миру было безжалостно растоптано консервативными группировками, маниакальными сторонниками конфронтации", — пишет издание. В статье отмечается, что пора положить конец противостоянию Севера и Юга и "открыть путь к новой эре воссоединения".