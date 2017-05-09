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В мире

Демократ Мун Чжэ Ин лидирует на президентских выборах в Южной Корее

18:0309.05.2017
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© РИА Новости . Захарченко Иван СтаниславовичЗавершение выборов в Южной КорееЗавершение выборов в Южной Корее
© РИА Новости . Захарченко Иван Станиславович

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Демократ Мун Чжэ Ин одерживает победу на выборах президента Южной Кореи, свидетельствуют опубликованные данные экзитполов.

Молодежь Южной Кореи требует права голосовать на выборах с 18 лет
© РИА Новости . Иван Захарченко
В Южной Корее молодежь требует права голосовать на выборах с 18 лет
Голосование завершилось в 20.00 (14.00 мск). Как передает агентство Рёнхап, за Мун Чжэ Ина проголосовало 41,1% электората, за представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё 23,3%, за представителя Народной партии Ан Чхоль Су — 21,8% избирателей.

Данные избиркома после подсчета 15,7% бюллетеней, подтверждают лидирующую позицию Мун Чжэ Ина пока он набирает 38,4% голосов.

Данные экзитполов также появились на гигантском экране на центральном проспекте в Сеуле во время митинга сторонников Мун Чжэ Ина. Всего по стране, в которой зарегистрировано более 42 миллионов избирателей, работало почти 14 тысяч участков. Явка составила 77,2%.

Сам Мун Чжэ Ин назвал свою победу на президентских выборах заслугой народа Республики Корея, передало информационное агентство Рёнхап.

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.

Кто такой Мун Чжэ Ин

Сеул. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Юрьев
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Процедура выборов президента Южной Кореи
Либерал Мун Чжэ Ин в свое время был помощником экс-президента страны Но Му Хёна, который проводил политику "солнечного тепла" по развитию мирного сотрудничества с КНДР. Ожидалось, что в случае избрания президентом страны он попытается преодолеть конфронтацию с Пхеньяном, но нынешнее доведение ситуации до грани войны осложняет его задачу.

Демократическая партия Мун Чжэ Ина обладает 119 местами в однопалатном Национальном собрании (парламенте) Республики Корея, тогда как бывшей правящей партии принадлежит 93 места.

"Новая Корея — страна для каждого. Пора нам объединить сердца и построить новую Корею", — подчеркивал Мун Чжэ Ин во время предвыборной кампании.

© REUTERS / Kim Kyung-HoonКандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Кандидат от демократов на президентских выборах в Южной Корее Мун Чжэ Ин

Скандал вокруг экс-президента

К досрочным выборам в Южной Корее привел скандал вокруг бывшей главы государства Пак Кын Хе. Конституционный суд отстранил от власти президента в марте этого года после импичмента, который парламент страны вынес ей в конце 2016 года.

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пак Кын Хе полностью отрицает свою вину на первых предварительных слушаниях
Пак Кын Хе обвиняют в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве из-за скандала вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь. Правоохранительные органы подозревают подругу экс-президента в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений Пак Кын Хе, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Сторона обвинения настаивает на том, что экс-президент получала взятки от крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte, на общую сумму 59,2 миллиарда южнокорейских вон (52 миллиона долларов). Адвокат самой Пак Кын Хе от ее лица полностью отрицал все пункты обвинения на первых предварительных судебных слушаниях, которые прошли 2 марта.

Пак Кын Хе, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, убитого в 1979 году директором южнокорейского ЦРУ, стала третьим по счету президентом страны, оказавшимся в тюрьме. В 1995 году были также арестованы бывшие главы государства Ро Дэ У и Чон Ду Хван.

Обострение конфронтации с Северной Кореей

Взлет истребителя-бомбардировщика F/A-18 с палубы авианосца ВМС США Карл Винсон. 12 апреля 2017
© Фото : US Navy/ Matt Brown
Не будите спящего льва: Пенс пугает Северную Корею Трампом
Выборы в Южной Корее проходят на фоне острой конфронтации с КНДР, против которой, как заявил недавно президент США Дональд Трамп, могут быть применены любые меры, если она будет продолжать "провокации", то есть ядерные и ракетные испытания.

После ракетного пуска Северной Кореей в начале апреля Вашингтон направил в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Пик тревожных ожиданий, что КНДР проведет шестое ядерное испытание, пришелся на 25 апреля, когда в стране отмечалось 85-летие со дня основания армии. Однако Пхеньян ограничился крупными учениями трех родов войск.

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Корейский кризис на языке специалистов: войны нет, диалога — тоже
Военное командование Южной Кореи заявило в понедельник, что в вооруженных силах страны сохраняется высокая степень готовности на случай "провокации" КНДР во время выборов президента.

Между тем, центральная в КНДР газета "Нодон синмун" призвала в преддверии выборов в Южной Корее к улучшению межкорейских отношений.

"Стремление нашего народа к миру было безжалостно растоптано консервативными группировками, маниакальными сторонниками конфронтации", — пишет издание. В статье отмечается, что пора положить конец противостоянию Севера и Юга и "открыть путь к новой эре воссоединения".

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