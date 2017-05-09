Китай провел испытание ракеты нового типа

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.
"С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа", — говорится в опубликованном комментарии минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытание.
Отмечается, что испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата".
Других подробностей не сообщается.