Китай провел испытание ракеты нового типа

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото

Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Министерство обороны Китая подтвердило во вторник, что на днях провело испытание ракеты нового типа.

"С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа", — говорится в опубликованном комментарии минобороны КНР на просьбу журналистов подтвердить проведение испытание.

Отмечается, что испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата".

Других подробностей не сообщается.