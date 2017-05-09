Велосипедист снял на видео медведя, погнавшегося за его товарищем

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Велосипедист снял на нашлемную камеру медведя, погнавшегося за его товарищем на лесной дороге. Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем Dusan Vinzik.

Инцидент произошел в Малино Брдо в Словакии. Камера на шлеме велосипедиста зафиксировала, как наперерез его товарищу, ехавшему по тропинке, выбежал медведь.

Зверь некоторое время бежал вдоль дороги, а потом повернул обратно в лес и скрылся. Велосипедист, ехавший первым, остановился и повернул назад, видимо, опасаясь вновь столкнуться со зверем.