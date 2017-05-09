Около 4,5 тысячи человек прошли в шествии "Бессмертный полк" в Риге

РИГА, 9 мая – РИА Новости. Не менее 4,5 тысячи человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк", которое прошло в столице Латвии в День Победы, сообщили организаторы акции.

По их данным, перед началом шествия собралось около 3 тысяч человек, еще около 1,5 тысячи человек присоединились к шествию по пути.

"Таким образом, в этом году в мероприятии приняли участие больше людей, чем в прошлом", — сказали организаторы журналистам.

Участники проследовали к памятнику Воинам-Освободителям. В руках они держали фотографии своих родственников, воевавших на Второй мировой. Многие пришли на шествие с детьми.

За порядком следили полицейские. Мероприятие прошло спокойно.