Басурин: обстрел со стороны силовиков был рассчитан на ответные действия

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Обстрел населенного пункта со стороны украинских силовиков на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики должен был спровоцировать ополчение на ответные действия, после чего данный факт представлялся бы в качестве агрессии со стороны ДНР, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Ранее в минобороны ДНР заявили об обстреле со стороны украинских боевиков населенного пункта Безыменное на юге республики. Местные власти сообщили РИА Новости, что в момент обстрела там проходили праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

"Обстрел украинскими боевиками мирного поселка на юге республики имел цель спровоцировать подразделения ДНР на ответные действия. Указанные условия должны были реализовать замысел об инсценировке ведения огня нашей артиллерией по населенным пунктам вблизи города Мариуполь с показательными жертвами среди мирных жителей", — сказал Басурин.