Клинцевич прокомментировал сравнение Порошенко РФ с гитлеровской Германией

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал национализмом сравнение президентом Украины Петром Порошенко России с гитлеровской Германией.

Сравнение России с гитлеровской Германией — это проявление национализма, подобные высказывания недостойны главы государства, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Порошенко написал в Twitter, что Крым был "аннексирован" Россией "подобно тому, как 80 лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия".

"Сожженные дотла сотни деревень на Украине, Бабий Яр, за годы войны дважды по территории Украины прокатывался каток фронта… Какие тут могут быть сравнения!" — сказал Клинцевич РИА Новости.

По словам сенатора, в этом высказывании Порошенко как никогда раньше показал себя националистом и человеком, недостойным поста главы государства.

"Национализм – болезнь неизлечимая. Это недостойно главы любого государства", — сказал он.