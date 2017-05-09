Глава Приднестровья возглавил шествие "Бессмертного полка"

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Владимир Сандуца. Президент Приднестровья Вадим Красносельский возглавил в Тирасполе шествие "Бессмертного полка", в котором, по оценкам организаторов, приняло участие до 20 тысяч человек.

"В моей семье воевали все деды, семья была большая. А мой дед участник Великой Отечественной войны, штурмовал Сапун-Гору 8 и 9 мая 1944 года. С его портретом я пойду в "Бессмертном полку", — сказал журналистам Красносельский.

Рядом с ним с портретами своих родственников шли премьер-министр ПМР Александр Мартынов, начальник Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ) полковник Дмитрий Зеленков, руководители ведомств непризнанной республики.

Участники шествия прошли от центральной площади Суворова до первого военного городка ОГРВ.

Здесь состоялся молебен памяти по погибшим в Великой Отечественной войне. Ветераны, руководство республики и гости возложили живые цветы к Вечному огню у памятника Неизвестному солдату. Самой зрелищной оказалась реконструкция боя 1945 года по взятию Зееловских высот на подступах к Берлину.

Вниманию приглашенных и гостей была представлена выставка военной техники и вооружения. Желающие смогли отведать солдатской каши из полевой кухни, посетить музей боевой славы ОГРВ.

Завершились мероприятия праздничным концертом на площадке военного городка.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.