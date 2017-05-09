Колумбийские повстанцы отпустили восемь заложников

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос сообщил об освобождении восьми заложников Армии национального освобождения (АНО).

"Под давлением правоохранительных органов были освобождены восемь заложников в Новите в департаменте Чоко. Сейчас они находятся с нашими войсками", — написал Сантос в своем микроблоге Twitter.

АНО, являющаяся второй по численности группировкой повстанцев в южноамериканской стране, с февраля ведет переговоры с правительством о мире, они идут в столице Эквадора Кито. Сколько они могут продлиться, прежде чем будет достигнуто соглашение, эксперты сказать затрудняются.

В апреле АНО сообщила о побеге из ее плена гражданина России Арсена Восканяна, которого также якобы готовили к освобождению, однако при транспортировке он отобрал оружие у конвоира и ранил пятерых сопровождавших. После этого он сбежал, о его судьбе пока ничего не известно.