В Кишиневе в акции "Бессмертный полк" участвовали больше 70 тысяч человек

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Более 70 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, в этом году в колонне прошли намного больше людей, чем в прошлом, заявили во вторник РИА Новости организаторы мероприятия.

С самого утра во всех населенных пунктах Молдавии проходят памятные акции, посвященные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Самые масштабные мероприятия состоялись в столице республики.

Мемориал утопает в цветах

Празднование 9 Мая началось с официальной части — спикер парламента Молдавии Андриан Канду возложил цветы к Вечному огню и могилам павших в Великой Отечественной войне. Мероприятия продолжились масштабной акцией "Бессмертный полк". Десятки тысяч человек единой колонной прошли по центральным улицам Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность", держа в руках портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение Родины от фашистских захватчиков. В руках у ряда манифестантов были георгиевские ленты и красные флаги, на которых написано "За мир!"

Участники марша "Бессмертный полк" возложили цветы к Вечному огню. Они почтили память павших в Великой Отечественной войне героев минутой молчания и выпустили в небо голубей, как символ мирного неба над головой. В течение дня к мемориальному комплексу "Вечность" приходят люди с охапками цветов. Мемориальный комплекс и памятные плиты утопают в букетах.

"В акции "Бессмертный полк" в Кишиневе приняли участие около 70 тысяч человек", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Марш организован национальным комитетом "Победа" под патронатом президента Молдавии Игоря Додона и при участии Партии социалистов.

"В акции "Бессмертный полк" приняли участие десятки тысяч граждан. Людей было очень много. В этом году людей вышло гораздо больше людей, чем в прошлом году. Это говорит о том, что у граждан есть интерес к этой акции", — сказал депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Влад Батрынча.

День Победы и День Европы

Парламент Молдавии в конце апреля внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в республике будут отмечать не только День Победы, но и День Европы. Эта инициатива вызвала споры среди депутатов. Несогласные с проектом документа оппозиционные силы — социалисты и коммунисты — в знак протеста покинули зал заседаний. Однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон заявил позднее, что не намерен утверждать этот проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы".

"Люди стали больше интересоваться "Бессмертным полком". В Молдавии есть попытки переписать историю – парламент принял решение назвать 9 Мая и Днем Европы. Как мы видим, реакция людей прямо противоположна", – сказал Батрынча.

По его словам, "несмотря на попытки навязать празднование Дня Европы, люди вышли на акцию "Бессмертный полк", чтобы чествовать ветеранов Великой Отечественной войны".

Параллельно в Кишиневе Демократическая партия Молдавии, которая является ядром парламентского большинства, провела акцию, посвященную Дню Победы и Дню Европы. В этой акции, по оценкам организаторов, приняли участие 25 тысяч человек. Демонстранты держали партийные и государственные флаги, а также Евросоюза.

На центральной площади Кишинева проходит концерт, посвященный Дню Победы и Дню Европы. Помимо местных коллективов, в нем принимают участие российские деятели культуры — композитор Вячеслав Добрынин, певцы Александр Серов и Дима Билан.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии в живых нет ни одного Героя СССР. Всего в стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.