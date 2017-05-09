В Литве почтили память погибших во Второй мировой войне

ВИЛЬНЮС, 9 мая — РИА Новости. Тысячи жителей Литвы собрались во вторник в местах захоронения советских воинов погибших во времена Второй мировой войны, "Бессмертный полк" прошел маршем в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Алитусе, Шяуляй и других городах балтийской республики.

У главного мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе во вторник состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню. Представители дипведомств России и Белоруссии, члены общественных организаций, политики и представители православной церкви почтили память погибших воинов минутой молчания.

"В этом году мы отмечаем 72-ю годовщину победы над фашистской Германией. Для всех нас 9 мая – это великая дата, священный праздник – день, когда вся страна отдает дань памяти и уважения людям, которые ценой своей жизни отстояли свою Родину, защитили свои семьи и свой народ. Нынешние ветераны, а сегодня в Литве проживает не многим менее двух тысяч, совсем еще юные бойцы, сражались наравне со всеми и освободили от фашистской нечисти не только всю Европу, но и все человечество", — сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Литве Александр Удальцов.

Он добавил, что опросы общественного мнения на Западе выявили, что большая часть нынешней молодежи считает, что победу во Второй мировой войне одержали американцы, военные Великобритании и только 13% опрошенной молодежи указали, что победу отвоевал бывший Советский Союз. "Мы с вами знаем, кто на самом деле одержал победу, и никто никогда не заставит нас думать иначе", — сказал он.

Посол Белоруссии в Литве Александр Король отметил, что "нельзя забывать о том, что случилось ранее, следует правильно оценивать и сегодняшние события".

Тысячи вильнюсцев, украшенные георгиевскими лентами, с красными гвоздиками в руках несли цветы к мемориалу памяти.

В этом году акция "Бессмертный полк" состоялась в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляй, Алитусе.

"Мой дед воевал во времена Второй мировой войны, в 43 году он получил ранение у границ с Польшей, я не мог не прийти сюда сегодня. Это день победы всех людей, кто сражался против фашистской Германии, и очень жаль, что сегодня многие не понимают этого", — сказал РИА Новости Виктор, возлагающий цветы к мемориалу.

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>