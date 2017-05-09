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В мире

В Литве почтили память погибших во Второй мировой войне

Сюжет:
День Победы - 2017 (113)
16:2309.05.2017
0590
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкНа одной из улиц Вильнюса, Литва. Архивное фотоНа одной из улиц Вильнюса, Литва. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ВИЛЬНЮС, 9 мая — РИА Новости. Тысячи жителей Литвы собрались во вторник в местах захоронения советских воинов погибших во времена Второй мировой войны, "Бессмертный полк" прошел маршем в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Алитусе, Шяуляй и других городах балтийской республики.

Вильнюс. Литва. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В Литве 9 мая пройдут колонны "Бессмертного полка"

У главного мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе во вторник состоялось возложение цветов и венков к Вечному огню. Представители дипведомств России и Белоруссии, члены общественных организаций, политики и представители православной церкви почтили память погибших воинов минутой молчания.

"В этом году мы отмечаем 72-ю годовщину победы над фашистской Германией. Для всех нас 9 мая – это великая дата, священный праздник – день, когда вся страна отдает дань памяти и уважения людям, которые ценой своей жизни отстояли свою Родину, защитили свои семьи и свой народ. Нынешние ветераны, а сегодня в Литве проживает не многим менее двух тысяч, совсем еще юные бойцы, сражались наравне со всеми и освободили от фашистской нечисти не только всю Европу, но и все человечество", — сказал чрезвычайный и полномочный посол России в Литве Александр Удальцов.

Памятник советским воинам в швейцарском Базеле. Архивное фото
© РИА Новости . Елизавета Исакова
В Базеле во второй раз прошла акция "Бессмертный полк"

Он добавил, что опросы общественного мнения на Западе выявили, что большая часть нынешней молодежи считает, что победу во Второй мировой войне одержали американцы, военные Великобритании и только 13% опрошенной молодежи указали, что победу отвоевал бывший Советский Союз. "Мы с вами знаем, кто на самом деле одержал победу, и никто никогда не заставит нас думать иначе", — сказал он.

Посол Белоруссии в Литве Александр Король отметил, что "нельзя забывать о том, что случилось ранее, следует правильно оценивать и сегодняшние события".

Тысячи вильнюсцев, украшенные георгиевскими лентами, с красными гвоздиками в руках несли цветы к мемориалу памяти.

В этом году акция "Бессмертный полк" состоялась в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляй, Алитусе.

Участники парада Победы и акции Бессмертный полк в Иерусалиме
© РИА Новости . Владимир Песня
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Израиль отметил День Победы шествиями ветеранов и "Бессмертного полка"

"Мой дед воевал во времена Второй мировой войны, в 43 году он получил ранение у границ с Польшей, я не мог не прийти сюда сегодня. Это день победы всех людей, кто сражался против фашистской Германии, и очень жаль, что сегодня многие не понимают этого", — сказал РИА Новости Виктор, возлагающий цветы к мемориалу.

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище захоронены солдаты третьего Белорусского фронта, погибшие в боях за освобождение столицы Литвы. Мемориал памяти советских воинов на Антакальнисском кладбище был создан в 1951 году. В этом же году были перезахоронены останки 3460 воинов. На трех террасах южного склона и 14 террасах восточного склона на братских могилах установлены 287 надгробных плит из красного гранита с фамилиями погибших солдат. Напротив главного памятника и Вечного огня похоронены пять героев Советского Союза.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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