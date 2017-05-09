Около 20 тысяч жителей Астаны прошли в колоннах "Бессмертного полка"

АСТАНА, 9 мая – РИА Новости. Третий раз в столице Казахстана прошло шествие "Бессмертного полка", объединившее потомков участников Великой Отечественной войны, а также тех, кто посчитал своим долгом участием в акции почтить память героев и выразить благодарность ветеранам.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Астане в 2015 году, тогда на улицы вышли более 1,5 тысячи человек. В 2016 году желающих почтить память тех, кто столкнулся с ужасами войны, было уже порядка 5 тысяч. По данным организаторов, в этом году количество участвующих гораздо больше.

"Даже визуально видно, что участников намного больше, чем в прошлом году. Это нас очень радует. В этом году отличительной чертой стало то, что мы провели на старте концерт, пока люди собирались", — сказала журналистам член координационного совета проекта Айжан Канатова.

Она сообщила, что сначала была одной из тех, кто пришел почтить память родных, погибших на войне, но позже стала координатором проекта и в этом году уже вплотную занималась подготовкой шествия. Канатова отметила, что большую помощь в организации акции оказала администрация города, а творческая программа была подготовлена при поддержке Казахского национального университета искусств и МВД.

В сообщении, опубликованном на сайте администрации города, отмечается, что акцию в этом году поддержали около 20 тысяч жителей Астаны, которые выстроились в колонну длиной более одного километра.

Маршрут шествия



В этом году длина маршрута увеличилась вдвое по сравнению с 2016 годом и составила около 3,6 километра. Стартовало шествие у монумента "Казак ели" ("Казахский народ") в 13.00 (10.00 мск), а финишировало у мемориала "Отан Коргаушылар" ("Защитники отечества").

На площади у монумента, где был сбор участников, состоялись торжественная часть и официальное объявление старта шествия. Колонна в сопровождении военной техники прошла по проспекту Тауелсиздик (Независимости). На финише шествия у монумента прозвучало общее исполнение композиции "День Победы".

Правила участия



Организаторы мероприятия отмечали, что участие в марше потомков не требует регистрации и проводится на добровольной основе. Были разработаны единые рекомендуемые стандарты для транспарантов с фотографией участников войны. Они не должны были содержать какой-либо символики за исключением казахстанской ленты Победы, ордена Отечественной войны, логотипа "Бессмертного полка" и надписи "Бессмертный полк Астана" на казахском и русском языках. В случае отсутствия фотографии на плакате можно было размещать имя и звание фронтовика.

На страницах "Бессмертного полка Астаны" в социальных сетях размещалась информация о типографиях, которые были готовы помочь с изготовлением транспарантов.

Цена победы



Многие участники шествия несли по несколько фотографий, на фронт уходили все, кто мог держать оружие в руках.

"Это мой отец Алексей Иванович Кобельков, 1922 года рождения, дошел до Берлина, был дважды ранен, а это Кобельков Андрей Иванович — его младший брат. Когда отец был второй раз ранен, его брат обучился на танкиста и ушел на фронт… Это единственная фотография, которая сохранилась, неизвестно даже, где он похоронен", — рассказал Николай Кобельков, показывая на коллаж из двух фотографий, на одной из которых изображен его отец, а на другой — родной дядя.

Галина Побединская пришла на шествие "Бессмертного полка" с портретом своего деда. "Масалов Николай Федорович, о нем нам практически ничего неизвестно. Он ушел на фронт в 1942 году и пропал без вести, ни одного письма не пришло. После войны его разыскивали, вроде бы было крушение поезда, ничего не знаем", — сказала она.

Их подвиг вечен



Незадолго до старта шествия "Бессмертного полка" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии возложения венков к монументу "Отан коргаушылар" ("Защитники отечества"), в ходе которой поздравил соотечественников с Днем Победы.

"Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как и их подвиг. Прежде всего, победа была достигнута в результате единства, братства и дружбы всех людей, населявших страну. Именно с этим лозунгом и мы сейчас живем", — сказал Назарбаев.