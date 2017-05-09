СМИ: в Кременчуге в "Бессмертном полку" участвовали родственники бойцов УПА

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" по случаю Дня Победы состоялась в Кременчуге Полтавской области Украины, в ней приняли участие также родственники бойцов Украинской повстанческой армии*, передает агентство УНИАН.

По данным издания, в акции приняли участие более 100 человек, которые прошли с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны к мемориалу "Вечно живым".

"В этом году участниками акции стали и те, кто нес в руках портреты своих родственников – воинов УПА*. Они шли с красно-черными флагами в конце колонны", — говорится в сообщении.

Как заявил организатор акции Владимир Шапран, девиз акции — "Никто не забыт, ничто не забыто!" "Акция посвящена отцам и дедам, старшим братьям, которые защитили страну в годы Великой отечественной войны и дали возможность жить. Память о тех, кто завоевал свободу — она священна. Мы вахту памяти передадим молодежи. Эта память сохранилась на века", — цитирует агентство слова Шапрана.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

Кременчук відзначає День Перемоги



Біля Вічного вогню на меморіалі "Вічно живим" проходить мітинг-реквієм, присвяч https://t.co/AkXOv6ijX7 pic.twitter.com/7GFtlXTBPx — Кременчуг Today (@KremenchugToday) 9 мая 2017 г.

​* Организации запрещены в России