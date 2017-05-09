В Киеве националисты пикетируют отделение, куда доставили членов ОУН*

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Члены организации "Добровольческое движение ОУН"* пикетируют Печерское отделение полиции в Киеве, куда во вторник доставили задержанных националистов, сообщил телеканал "112 Украина".
Ранее полиция сообщила, что радикалы из офиса Организации украинских националистов в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек.
Также, по информации СМИ, одного из задержанных забрала "скорая" помощь с травмой головы. По данным организации, еще несколько националистов получили подобные травмы.
К отделению полиции прибывают как сторонники националистов, так и правоохранители, но ситуация спокойная, говорится в сообщении.
*Организация украинских националистов, запрещена в России