В Киеве националисты пикетируют отделение, куда доставили членов ОУН*

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Члены организации "Добровольческое движение ОУН"* пикетируют Печерское отделение полиции в Киеве, куда во вторник доставили задержанных националистов, сообщил телеканал "112 Украина".

Ранее полиция сообщила, что радикалы из офиса Организации украинских националистов в Киеве забрасывали во вторник участников акции "Бессмертный полк" и правоохранителей яйцами и шариками с краской. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство" и задержала в офисе ОУН 24 человек.

"По информации бойцов батальона "ОУН", именно в этом участке держат 15 задержанных (во время массовых мероприятий в столице — ред.), однако связи с ними нет. Те работники полиции, которые охраняют вход в здание, комментариев не дают", — говорится в сообщении телеканала.

Также, по информации СМИ, одного из задержанных забрала "скорая" помощь с травмой головы. По данным организации, еще несколько националистов получили подобные травмы.

К отделению полиции прибывают как сторонники националистов, так и правоохранители, но ситуация спокойная, говорится в сообщении.

*Организация украинских националистов, запрещена в России