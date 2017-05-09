На Мальте штаб премьера обвинили во взятках за паспорта для россиян

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер оппозиционной Националистической партии Мальты Симон Бусуттил обвинил главу администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската в том, что тот принимал взятки за выдачу мальтийских паспортов богатым россиянам, при этом деньги отправлялись на оффшорные счета, сообщает газета Guardian.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската с публикации в прошлом году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой компанией Sueddeutsche Zeitung.

Сам начальник администрации премьера Кит Шембри отрицает любые обвинения в свой адрес. "Нет никаких доказательств, каким-либо образом подкрепляющих обвинения во взятках за паспорта, да и у меня не было бы мотива", — приводит издание его слова.

Помимо этого, как отмечает газета, фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската. Сообщается, что владелец мальтийского частного банка Pilatus, предположительно, держал счета подставных компаний, принадлежащих жене Муската, двум его ближайшим соратникам из Лейбористской партии, а также дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. Представители банка заявляют, что никогда не держали ни одного из предполагаемых счетов и не проводили операций, связанных с ними.

В апреле этого года мальтийская журналистка Дафни Каруана Гализия провела собственное расследование, в ходе которого обнаружила, что мелькавшая в панамских документах офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus. Владелицей счета является компания Лейлы Алиевой. Сам премьер-министр и его жена отрицают любую связь с компанией Egrant и отмечают, что подадут иск за клевету.

Эти обвинения против Муската являются частью судебного расследования, открытого по просьбе Муската в прошлом месяце. Европарламент в своем обращении призвал Муската дать показания 18 мая в Страсбурге. У обращения нет обязательной силы. Премьер-министр заявил, что сейчас неподходящее время для этого и что он предстанет перед комитетом Европейского парламента, как только независимое судебное расследование, которого он потребовал сам, будет завершено.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. При этом аутентичность документов официально не подтверждена никем, более того, сама компания Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить подлинность документов, и назвала действия журналистов преступлением.