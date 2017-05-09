В Базеле во второй раз прошла акция "Бессмертный полк"

БАЗЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Акция "Бессмертный полк" прошла во второй раз на кладбище "Хернли" в швейцарском городе Базель, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы начались с молебна в память о погибших во время Второй мировой войны, после чего состоялось возложение венков на братскую могилу, где похоронены 23 советских воина.

Одновременно на кладбище состоялась акция "Бессмертный полк", на которую собралось порядка 200 человек — россиян и соотечественников, проживающих в Швейцарии, а также в соседних Франции и Германии.

По словам организатора акции Светланы Конев, в Швейцарии сложно устраивать шествия, в отличие от Москвы или США, поэтому было принято решение присоединиться к официальным торжествам, которые 9 мая проводит посольство РФ в Берне, и сделать акцию на кладбище. Конев добавила, что в ходе подготовки к акции она также столкнулась с негативной реакцией, в том числе от граждан Украины, которые заявляли, что оскорблены приглашением на мероприятие.

"Я очень признательна каждому, кто приехал сюда в этот день, который в Швейцарии является рабочим днем. Люди даже шли на конфликты с местным начальством, чтобы приехать сюда и возложить цветы. И пока люди будут не равнодушны к этой теме, я не прекращу проводить такие акции. Потому что важно, чтобы люди помнили, кто победил в этой войне, и нельзя допускать фальсификации истории", — сказала Конев.

О том, что недопустимо искажать факты нашей общей истории, переписывая итоги Второй мировой войны, заявил постпред России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Потери, которые понесла наша страна и наши люди — это только одна сторона истории Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас наши недруги пытаются очернить эту сторону истории нашей Родины и замазать ее черной краской. Но это именно Советский Союз, именно Красная Армия сыграла решающую роль в этой победе, разгромив три четверти военного потенциала фашистской Германии и ее союзников", — сказал он.

По словам Бородавкина, именно советским воинам "мир обязан тем, что теперь на земле нет фашистских государств".

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, в свою очередь, отметил активное участие молодежи и детей в мемориальной акции. По его словам, это дает шанс на то, что все больше поколений будут знать реальную историю своей страны.

"Акция "Бессмертный полк" проходит в Швейцарии второй раз, и с каждым годом количество участников растет. Особо меня радует то, что сегодня пришло очень много молодежи и детей. Это свидетельство того, что память об этих ужасных событиях самой страшной воны на планете, она живет в сердцах и передается от поколения к поколению", — сказал он.

Акция "Бессмертный полк" проводится в Швейцарии во второй раз совместно с посольством Российской Федерации в Швейцарии и постпредством РФ в Женеве. В организационный комитет вошли культурная ассоциация "Русский Цюрих", образовательный центр "Матрешка", "Культурная Ассоциация "Русский Базель", "Ассоциация Русский Дом, культурный и учебный центр", Благотворительный Фонд "Табор", "Общество Русской Культуры в Швейцарии", интернет-портал "Вся Швейцария на ладони", "Русские Культурные Сезоны" и фонд "Мир и гармония".

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