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В мире

В Базеле во второй раз прошла акция "Бессмертный полк"

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (92)
15:3409.05.2017
0370
© РИА Новости . Елизавета ИсаковаПамятник советским воинам в швейцарском Базеле. Архивное фотоПамятник советским воинам в швейцарском Базеле. Архивное фото
© РИА Новости . Елизавета Исакова

БАЗЕЛЬ, 9 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Акция "Бессмертный полк" прошла во второй раз на кладбище "Хернли" в швейцарском городе Базель, передает корреспондент РИА Новости.

Цветы на Мемориале в Тиргартене во время празднования Дня Победы в Берлине
© REUTERS / Reinhard Krause
По Берлину прошли участники "Бессмертного полка"
Торжественные мероприятия в честь Дня Победы начались с молебна в память о погибших во время Второй мировой войны, после чего состоялось возложение венков на братскую могилу, где похоронены 23 советских воина.

Одновременно на кладбище состоялась акция "Бессмертный полк", на которую собралось порядка 200 человек — россиян и соотечественников, проживающих в Швейцарии, а также в соседних Франции и Германии.

По словам организатора акции Светланы Конев, в Швейцарии сложно устраивать шествия, в отличие от Москвы или США, поэтому было принято решение присоединиться к официальным торжествам, которые 9 мая проводит посольство РФ в Берне, и сделать акцию на кладбище. Конев добавила, что в ходе подготовки к акции она также столкнулась с негативной реакцией, в том числе от граждан Украины, которые заявляли, что оскорблены приглашением на мероприятие.

"Я очень признательна каждому, кто приехал сюда в этот день, который в Швейцарии является рабочим днем. Люди даже шли на конфликты с местным начальством, чтобы приехать сюда и возложить цветы. И пока люди будут не равнодушны к этой теме, я не прекращу проводить такие акции. Потому что важно, чтобы люди помнили, кто победил в этой войне, и нельзя допускать фальсификации истории", — сказала Конев.

О том, что недопустимо искажать факты нашей общей истории, переписывая итоги Второй мировой войны, заявил постпред России при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Потери, которые понесла наша страна и наши люди — это только одна сторона истории Великой Отечественной войны. К сожалению, сейчас наши недруги пытаются очернить эту сторону истории нашей Родины и замазать ее черной краской. Но это именно Советский Союз, именно Красная Армия сыграла решающую роль в этой победе, разгромив три четверти военного потенциала фашистской Германии и ее союзников", — сказал он.

По словам Бородавкина, именно советским воинам "мир обязан тем, что теперь на земле нет фашистских государств".

Вид города Приштина. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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В Сербии стартовала акция "Бессмертный полк"
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин, в свою очередь, отметил активное участие молодежи и детей в мемориальной акции. По его словам, это дает шанс на то, что все больше поколений будут знать реальную историю своей страны.

"Акция "Бессмертный полк" проходит в Швейцарии второй раз, и с каждым годом количество участников растет. Особо меня радует то, что сегодня пришло очень много молодежи и детей. Это свидетельство того, что память об этих ужасных событиях самой страшной воны на планете, она живет в сердцах и передается от поколения к поколению", — сказал он.

Акция "Бессмертный полк" проводится в Швейцарии во второй раз совместно с посольством Российской Федерации в Швейцарии и постпредством РФ в Женеве. В организационный комитет вошли культурная ассоциация "Русский Цюрих", образовательный центр "Матрешка", "Культурная Ассоциация "Русский Базель", "Ассоциация Русский Дом, культурный и учебный центр", Благотворительный Фонд "Табор", "Общество Русской Культуры в Швейцарии", интернет-портал "Вся Швейцария на ладони", "Русские Культурные Сезоны" и фонд "Мир и гармония".

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

"Бессмертный полк" в городах мира
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБолее 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Омске
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Более 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве в годовщину Победы шествие "Бессмертного полка" по традиции проходит на Тверской улице по направлению к Красной площади.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Москве в годовщину Победы шествие "Бессмертного полка" по традиции проходит на Тверской улице по направлению к Красной площади.
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ Москве марш "Бессмертного полка" возглавил президент России Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича.Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк в центре Москвы
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В Москве марш "Бессмертного полка" возглавил президент России Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича.
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПо улицам Екатеринбурга в этом году прошли 20 тысяч человек.Во главе главной колонны "Бессмертного полка" в этом году дети-сироты из детского дома №3.Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Екатеринбурга
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
По улицам Екатеринбурга в этом году прошли 20 тысяч человек.Во главе главной колонны "Бессмертного полка" в этом году дети-сироты из детского дома №3.
© РИА Новости . Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВпервые в столице Беларуси проходит акция "Беларусь помнит" - аналог набирающего популярность "Бессмертного полка". От традиционного шествия непосредственных участников боев Великой Отечественной войны было решено отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Минске
© РИА Новости . Виталий Залесский
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Впервые в столице Беларуси проходит акция "Беларусь помнит" - аналог набирающего популярность "Бессмертного полка". От традиционного шествия непосредственных участников боев Великой Отечественной войны было решено отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.
© РИА Новости . Табылды КадырбековПерейти в фотобанкАктивное участие в шествии "Бессмертного полка" в этом угоду принимали жители Бишкека. На улицы киргизской столицы вышли более 20 тысяч горожан с портретами своих предков.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Бишкеке
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Активное участие в шествии "Бессмертного полка" в этом угоду принимали жители Бишкека. На улицы киргизской столицы вышли более 20 тысяч горожан с портретами своих предков.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВпервые "Бессмертный полк" состоялся в Варшаве. На улицу польской столицы вышли более 500 человек, среди которых были ветераны из России и Польши.Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Варшавы
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Впервые "Бессмертный полк" состоялся в Варшаве. На улицу польской столицы вышли более 500 человек, среди которых были ветераны из России и Польши.
© РИА Новости . Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Чите на акцию "Бессмертный полк" в этом году пришли 9 тысяч человек, почти в два раза больше, чем в прошлом году.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Чите
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Чите на акцию "Бессмертный полк" в этом году пришли 9 тысяч человек, почти в два раза больше, чем в прошлом году.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкМасштабным шествием прошел "Бессмертный полк" по улицам Новосибирска. На улицы города вышли более четверти миллиона человек, благодарные своим предкам за Победу в Великой Отечественной войне.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Масштабным шествием прошел "Бессмертный полк" по улицам Новосибирска. На улицы города вышли более четверти миллиона человек, благодарные своим предкам за Победу в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ селении Чинар Дербентского района Дагестана участники шествия "Бессмертный полк" выходили с портретами родных и с российскими триколорами.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в селении Чинар Дербентского района Дагестана
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В селении Чинар Дербентского района Дагестана участники шествия "Бессмертный полк" выходили с портретами родных и с российскими триколорами.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкШествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.Колонна байкеров во время акции Бессмертный полк в Ростове-на-Дону
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Шествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЖители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточкиУчастники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Жители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
© РИА Новости . Олеся ПотаповаОколо 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.Акция Бессмертный полк в Луганске
© РИА Новости . Олеся Потапова
Около 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
© Фото : предоставлено организаторами акцииУчастие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.Участники акции Бессмертный полк в Страсбурге
© Фото : предоставлено организаторами акции
Участие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
© РИА Новости . Макс ВетровВ крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции Бессмертный полк в Симферополе
© РИА Новости . Макс Ветров
В крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.

Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
© РИА Новости . Ангелина ТимофееваНесколько сотен человек вышли на марш "Бессмертного полка" в Берлине.Акция Бессмертный полк в Берлине
© РИА Новости . Ангелина Тимофеева
Несколько сотен человек вышли на марш "Бессмертного полка" в Берлине.
© РИА Новости . Марк-Оливье БекоттПерейти в фотобанкТрадиция дарить ветеранам цветы соблюдалась и на марше "Бессмертного полка" в Монреале, на который пришли сотни человек, в том числе граждане России из США и Канады.Акция Бессмертный полк в Монреале
© РИА Новости . Марк-Оливье Бекотт
Перейти в фотобанк
Традиция дарить ветеранам цветы соблюдалась и на марше "Бессмертного полка" в Монреале, на который пришли сотни человек, в том числе граждане России из США и Канады.
© РИА Новости . Харел РинцлерПерейти в фотобанкВторой год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.Акция Бессмертный полк в Нью-Йорке
© РИА Новости . Харел Ринцлер
Перейти в фотобанк
Второй год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Игорь МасловПерейти в фотобанкЖители Донецка приняли активное участие в марше "Бессмертного полка" в их городе. В этом году был побит рекорд в 30 тысяч участников.Участники шествия Бессмертный полк в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Донецке
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Жители Донецка приняли активное участие в марше "Бессмертного полка" в их городе. В этом году был побит рекорд в 30 тысяч участников.
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