Явка на президентских выборах в Южной Корее составила 77,2%

СЕУЛ, 9 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. В голосовании на президентских выборах в Южной Корее во вторник приняло участие 77,2% электората, явка оказалась выше на 1,4% чем во время предыдущих выборов президента, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Согласно опубликованным после закрытия избирательных участков данным exit-polls, победу одержал демократ Мун Чжэ Ин, за которого проголосовал 41,1% избирателей. Представителя консервативной Партии свободной Кореи Хон Чжун Пхё поддержали 23,3%, а кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су — 21,8% электората.

Всего по стране было открыто 13 тысяч 964 избирательных участка, и зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей. Голосование завершилось в 20.00 (14.00 мск).

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.

В Южной Корее досрочно проводились выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе. После сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале ей был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, направленное на повышение явки. Принятый в 2014 году закон позволяет всем желающим гражданам страны проголосовать раньше дня выборов, независимо от причины.