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По Берлину прошли участники "Бессмертного полка"

15:0609.05.2017
(обновлено: 15:12 09.05.2017)
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© REUTERS / Reinhard KrauseЦветы на Мемориале в Тиргартене во время празднования Дня Победы в БерлинеЦветы на Мемориале в Тиргартене во время празднования Дня Победы в Берлине
© REUTERS / Reinhard Krause

БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Акция "Бессмертный полк" в третий раз состоялась в немецкой столице в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Акция Бессмертный полк за рубежом
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Варшаве более 200 человек приняли участии в акции "Бессмертный полк"
Колонна из нескольких сотен человек с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, выстроилась у Бранденбургских ворот, после чего проследовала к мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене.

Участников, пришедших почтить память своих родных, не испугала непогода: в солнечном Берлине неожиданно пошёл дождь.

"Это мой прадед Яша, по папиной линии. К сожалению, он не дошел до Берлина, пропал без вести. Мы не знаем, где его могила. Но мой папа очень горд, что прадед пройдет сегодня со мной по Берлину", — рассказала корреспонденту РИА Новости участница "Бессмертного полка" Анастасия Атапина.

Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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В Запорожье на "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов"
Ещё одна участница акции, пришедшая на неё вместе с мужем, также поделилась своей историей.

"Дедушки мои: один житель блокадного Ленинграда, а другой — кавалерист, воевал в последние дни войны здесь, у Бранденбургских ворот", — рассказала она, показав фотографии своих героев.

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Берлине в 2015 году. В ней приняли участие 500 человек, которые прошли маршем и возложили цветы к военному мемориалу в Трептов-парке, где захоронены 7,2 тысячи красноармейцев, погибших в кровопролитных боях за Берлин в апреле-мае 1945 года.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Парад Победы на Красной площади
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПарад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Парад на Красной площади открыли знаменные группы Преображенского полка, которые под песню "Священная война" вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В параде приняли участие более десяти тысяч военнослужащих всех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкК участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.Военный оркестр Российской Федерации во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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К участникам парада и зрителям обратился президент России Владимир Путин. "Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ", - сказал Путин на параде Победы.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкКак отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Как отметил президент, "русский, российский солдат и сегодня, как во все времена, проявляя мужество и героизм, готов на любой подвиг, на любую жертву ради своей родины, ради своего народа".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.Президент РФ В.Путин и премьер-министр РФ Д.Медведев на военном параде в честь 72-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам Путина, уроки прошедшей войны призывают сохранять бдительность, и Вооруженные силы страны способны отразить любую потенциальную угрозу. Укреплять оборонный потенциал сегодня требует сама жизнь, подчеркнул президент.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВоенный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова.Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Военный парад традиционно открыли барабанщики Московского военно-музыкального училища министерства обороны России им. Халилова.
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
После прохождения знаменных групп знамени победы, государственного флага Российской Федерации и знамени Вооруженных сил России в сопровождении почетного караула трех видов вооруженных сил на Красную площадь вышли самые юные участники парада — рота Московского суворовского училища.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.Военнослужащие на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗатем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".Музыкант на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Затем на площадь вышла колонна военной техники, которую возглавил лучший отечественный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, за которым проследовали бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К".
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа фото: один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, которые одеты в новую форму - синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Алексей Никольский
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На фото: один из парадных расчетов, состоящий из женщин-военнослужащих, которые одеты в новую форму - синий жакет, белую юбку и сапоги черного цвета.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкПродолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".Военный парад, посвящённый 72-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости . Александр Вильф
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Продолжили механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкШествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Шествие продолжили самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2". На фото: самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Впервые на Красной площади колонна расчета ПВО в Арктике - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". На фото: зенитно-ракетный комплекс "Тор М2".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) Ярс с РС-24 на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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"Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА" выполнены на базе двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30 и приспособлены для передвижения в условиях абсолютного отсутствия дорог и низких температур. На фото: подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с РС-24.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗамкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".Военнослужащий во время военного парада на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Замкнули колонну военной техники перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг".
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкТакже в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".БМП на базе платформы ВПК-7829 Бумеранг на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Александр Вильф
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Также в военном параде на Красной площади приняли участие боевые машины пехоты на базе платформы ВПК-7829 "Бумеранг".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВоздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на военном параде на Красной площади, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Воздушную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
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