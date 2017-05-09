По Берлину прошли участники "Бессмертного полка"

Цветы на Мемориале в Тиргартене во время празднования Дня Победы в Берлине

Цветы на Мемориале в Тиргартене во время празднования Дня Победы в Берлине

БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Акция "Бессмертный полк" в третий раз состоялась в немецкой столице в День Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Колонна из нескольких сотен человек с фотографиями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, выстроилась у Бранденбургских ворот, после чего проследовала к мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене.

Участников, пришедших почтить память своих родных, не испугала непогода: в солнечном Берлине неожиданно пошёл дождь.

"Это мой прадед Яша, по папиной линии. К сожалению, он не дошел до Берлина, пропал без вести. Мы не знаем, где его могила. Но мой папа очень горд, что прадед пройдет сегодня со мной по Берлину", — рассказала корреспонденту РИА Новости участница "Бессмертного полка" Анастасия Атапина.

Ещё одна участница акции, пришедшая на неё вместе с мужем, также поделилась своей историей.

"Дедушки мои: один житель блокадного Ленинграда, а другой — кавалерист, воевал в последние дни войны здесь, у Бранденбургских ворот", — рассказала она, показав фотографии своих героев.

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Берлине в 2015 году. В ней приняли участие 500 человек, которые прошли маршем и возложили цветы к военному мемориалу в Трептов-парке, где захоронены 7,2 тысячи красноармейцев, погибших в кровопролитных боях за Берлин в апреле-мае 1945 года.

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