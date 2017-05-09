Украинцы 9 мая чаще всего ищут в Google "Парад Победы в Москве"

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Военнослужащие во время военного парада в Москве, посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Украинцы во вторник чаще всего искали в сети новости о Параде Победы в Москве, об этом свидетельствуют данные поисковой системы Google.

В трендах поисковика на первое место с утра выбился поисковый запрос "парад в Москве 2017", а также "парад победы 2017" и "парад победы 2017 москва".

Как отмечается, украинцев также интересовали открытки, картинки и поздравления с Днем Победы. Также граждан Украины интересовал запрос "Россия 24", "Первый канал" и "Бессмертный полк".

Украина без особой торжественности отпразднует 72-ю годовщины Победы над нацистской Германией: в этот день не запланировано ни традиционного военного парада, ни праздничного салюта. Официальные мероприятия ограничатся возложением цветов к могиле Неизвестного солдата и принятием присяги новобранцами украинской армии.