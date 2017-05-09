Опрос: почти половина жителей Польши выступает против приема беженцев

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Почти половина жителей Польши выступают решительно против приема страной беженцев из мусульманских стран, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу телеканала TVP.
Результаты опроса говорят о том, что 46% опрошенных ответили "решительно нет" на вопрос о том, должна ли Польша принимать беженцев из мусульманских стран.
При этом ответ "решительно да" на вопрос о беженцах дали только 4% поляков. Еще 19% дали ответ "скорее да".
Лишь 4% опрошенных ответили, что не имеют определенного мнения по вопросу беженцев.
Опрос был проведен на общенациональной репрезентативной выборке среди 1004 взрослых жителей Польши. Максимальная ошибка исследования составляет 3%.