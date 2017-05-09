Опрос: почти половина жителей Польши выступает против приема беженцев

Ситуация с беженцами в Европе (4434)

Акции против исламизации Европы в европейских странах. Архивное фото

Акции против исламизации Европы в европейских странах. Архивное фото

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Почти половина жителей Польши выступают решительно против приема страной беженцев из мусульманских стран, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу телеканала TVP.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер страны Беата Шидло ранее раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.

Результаты опроса говорят о том, что 46% опрошенных ответили "решительно нет" на вопрос о том, должна ли Польша принимать беженцев из мусульманских стран.

Еще 27% ответили "скорее нет" на данный вопрос.

При этом ответ "решительно да" на вопрос о беженцах дали только 4% поляков. Еще 19% дали ответ "скорее да".

Лишь 4% опрошенных ответили, что не имеют определенного мнения по вопросу беженцев.

Опрос был проведен на общенациональной репрезентативной выборке среди 1004 взрослых жителей Польши. Максимальная ошибка исследования составляет 3%.