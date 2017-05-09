Лукашенко заявил, что Минск не позволит переписывать историю ВОВ

МИНСК, 9 мая — РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не допустят переписывания истории Великой Отечественной войны.

"Преступления немецко-фашистских захватчиков не вычеркнуть из памяти людей. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого мы не можем", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на церемонии возложения венков к монументу Победы.

Он заявил, что в Белоруссии никогда не перестанут преклоняться перед "мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны". "Они не стали на колени перед захватчиками", — добавил президент.

Глава государства также напомнил о трудовом подвиге людей, " возродивших Белоруссию из пепла", а также о братской помощи союзных республик.

Лукашенко отметил, что "поколение победителей создало мощный экономический и культурный потенциал", что стало основой дальнейшего развития Белоруссии.

Президент заверил, что подвиг ветеранов войны и труда никогда не будет забыт. "Ваши свершения навсегда заняли самое почетное место в отечественной истории. На вашем примере учатся и будут учиться все поколения белорусов. Ибо не может быть ничего достойнее, чем жертвенный подвиг во имя свободы и независимости", — заявил он.

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