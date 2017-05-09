В Киеве во время шествия "Бессмертного полка" пострадал полицейский

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Киеве от дымовой шашки, которую бросили из офиса "Организации украинских националистов"* (ОУН) в участников акции "Бессмертный полк", пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщает телеканал "112 Украина".

По данным полиции, активисты националистической организации бросают яйца, картофель, палки и дымовые шашки в участников шествия, а также сопровождающих их полицейских и журналистов.

Одна из дымовых шашек, брошенных из офиса ОУН*, попала в работника полиции. Он получил телесные повреждения, пишет "112 Украина".

Ранее руководитель ОУН Николай Коханивский заявил, что украинские националисты собираются помешать проведению акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая. При этом Служба безопасности Украины пообещала не допустить провокаций во время данного мероприятия.

Полиция заблокировала офис "Организации украинских националистов" в Киеве, после чего активисты движения открыли окна своего офиса и стали закидывать участников шествия различными предметами.

*Организация запрещена в России