В Сербии стартовала акция "Бессмертный полк"

БЕЛГРАД, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный" полк началась в Белграде с раздачи организаторами георгиевских ленточек, памятных знаков шествия и табличек для фотографий пришедшим к мемориалу "Освободителям Белграда" соотечественникам и гражданам Сербии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее координатор шествия, продюсер медиацентра "Русский экспресс" Сергей Глущенко сообщил РИА Новости, что "Бессмертный полк", который проходит в Сербии во второй раз, может собрать до трех тысяч человек. Организаторы отмечают, что памятное мероприятие в Белграде посвящено не только воинам Второй мировой войны, но и участникам Первой мировой, а также тем, кто защищал Югославию от агрессии НАТО в 1999 году.
В этом году в подготовке и проведении шествия официально участвовала мэрия сербской столицы. Среди организаторов и партнеров акции, помимо городских властей Белграда, — "Фонд Александра Невского", Координационный совет российских соотечественников, Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Сербии "Русский дом", радиостанция Sputnik, медиацентр "Русский экспресс" и другие.
В этом году организаторам также удалось обеспечить приезд в Белград гостей из других городов и регионов Сербии: Нови-Сада, Крагуеваца и Ниша, всего около 150 человек.
Ожидается, что перед началом акции состоится возложение венков к мемориалу советским и югославским воинам-освободителям.
Маршрут шествия в Белграде в этот раз незначительно отличается от прошлогоднего. После формирования колонны у комплекса "Освободителям Белграда" участники пройдут мимо памятника Пушкину по одному из центральных бульваров города — Короля Александра — до плато перед Старым дворцом, где сейчас располагается мэрия и заседает городское собрание Белграда. Там в 12.30 (13.30 мск) планируется обращение организаторов к собравшимся.
Продолжит акцию концерт, который откроется выступлением ансамбля министерства обороны Сербии, затем выступят Народная артистка РФ Лидия Музалева и ансамбль "Солнцеворот" из Вологды, а также прославленная сербская певица Мерима Негомир, хор "Русского дома" и студенты Белградского университета. Финалом акции станет премьерный показ в "Русском доме" фильма "28 Панфиловцев".
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Участие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
© РИА Новости . Макс ВетровВ крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
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Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
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© РИА Новости . Харел РинцлерПерейти в фотобанкВторой год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
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