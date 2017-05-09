В Южной Корее завершилось голосование на выборах президента

СЕУЛ, 9 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Голосование на президентских выборах в Южной Корее завершилось во вторник в 20:00 местного времени (14:00 мск).

После подсчета голосов на следующий день состоится утреннее заседание ЦИК, которое официально назовет победителя и он сразу вступит в должность на последующие пять лет.

Как сообщалось ранее, нового президента выбирали вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал. Ей был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Всего по стране было открыто 13 964 избирательных участка, и зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей.

Чтобы повысить явку избирателей 4-5 мая в Южной Корее проводилось досрочное голосование, согласно принятому в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов вне зависимости от причины.

По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.