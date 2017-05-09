Трамп разочаровался в преемнике Флинна, сообщило Bloomberg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, получившим должность после увольнения Майкла Флинна, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.
По сведениям агентства, Трамп недоволен тем, что Макмастер пытается читать ему лекции о политике и не дает высказаться во время брифингов. Источники утверждают, что конфликт между президентом и советником произошел на глазах других членов администрации.
Кроме того, советник американского президента Стив Бэннон уверен, что Макмастер пытается "хитростью" подтолкнуть Трампа к политическим действиям, которые противоречат его предвыборным обещаниям, отметил собеседник Bloomberg.
При этом в Белом доме отрицают наличие каких-либо противоречий между президентом и его советником. В воскресенье пресс-служба администрации опубликовала заявление, в котором Трамп выразил доверие подчиненному и отметил, что тот делает "фантастическую работу".
Герберт Макмастер стал советником президента США по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, покинувшего должность на фоне обвинений в нераскрытии содержания своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ со ссылкой на спецслужбы утверждали, что Флинн обсуждал с дипломатом возможность снятия антироссийских санкций.