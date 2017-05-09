В Варшаве более 200 человек приняли участии в акции "Бессмертный полк"

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Более 200 человек приняло участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в Варшаве， передает корреспондент РИА Новости.

Утром на территории мемориального кладбища， где похоронены освобождавшие Польшу советские солдаты, собрались представители посольства России, дипмиссий других стран СНГ, активисты общественных организаций.

Под звуки военных песен участники акции возложили венки и цветы к памятной стеле в центре мемориального кладбища. Многие принесли с собой портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Присоединились к "Бессмертному полку" и просто неравнодушные жители Варшавы. Ветеран Войска польского Ян Морек рассказал журналистам, что пришел на акцию "по велению сердца", так как 9 мая является для него "великим праздником". "Для нас очень важна эта память. Это должно быть общенародным праздником", — отметил он. По словам Морека, "именно после войны Польша обрела независимость и стала развиваться".

По его мнению, отношения Польши и России обязательно станут лучше, нежели сейчас. "Придет время, и Польша не будет жить без России. В этом будет наша сила", — сказал он.

Посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что мемориальное кладбище, где похоронены советские солдаты, очень подходит для подобных мероприятий. "Здесь такая атмосфера, которую больше нигде в Варшаве создать невозможно", — сказал он.

Также посол отметил, что, несмотря на плохую погоду, в мероприятии приняло участие довольно много людей. "Люди не испугались прогнозов погоды и массово пришли к мемориалу, чтобы принять участие в этой акции", — добавил он.

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