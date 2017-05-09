В Варшаве более 200 человек приняли участии в акции "Бессмертный полк"

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Более 200 человек приняло участие в патриотической акции "Бессмертный полк" в Варшаве， передает корреспондент РИА Новости.
Под звуки военных песен участники акции возложили венки и цветы к памятной стеле в центре мемориального кладбища. Многие принесли с собой портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Присоединились к "Бессмертному полку" и просто неравнодушные жители Варшавы. Ветеран Войска польского Ян Морек рассказал журналистам, что пришел на акцию "по велению сердца", так как 9 мая является для него "великим праздником". "Для нас очень важна эта память. Это должно быть общенародным праздником", — отметил он. По словам Морека, "именно после войны Польша обрела независимость и стала развиваться".
По его мнению, отношения Польши и России обязательно станут лучше, нежели сейчас. "Придет время, и Польша не будет жить без России. В этом будет наша сила", — сказал он.
Также посол отметил, что, несмотря на плохую погоду, в мероприятии приняло участие довольно много людей. "Люди не испугались прогнозов погоды и массово пришли к мемориалу, чтобы принять участие в этой акции", — добавил он.
Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>