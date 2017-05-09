В Киеве произошла потасовка участников акции "Бессмертный полк" и радикалов

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Потасовка между участниками акции "Бессмертный полк" и украинскими националистами произошла во вторник у мемориала Вечного огня в парке Вечной славы в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" с участием нескольких тысяч человек во вторник проходит в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

Несколько десятков украинских националистов собрались у мемориала Вечного огня. К ним подошли несколько участников памятного шествия и попросили не мешать участникам акции возлагать цветы. После продолжительных пререканий между ними произошла непродолжительная потасовка.

Полиция вмешалась в инцидент, ситуация стабилизировалась. По словам полицейских, после потасовки они никого не задерживали.

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