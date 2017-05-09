В Киеве завершилась акция "Бессмертный полк"

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" завершилась в украинской столице после возложения цветов у мемориала Вечного огня в парке Вечной славы, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" с участием нескольких тысяч человек прошла в Киеве вторник.

Участники памятного шествия возложили цветы у Вечного огня и разошлись. Киевляне продолжают нести цветы к мемориалу.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.