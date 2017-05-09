В акции "Бессмертный полк" в Киеве принимает участие три тысячи человек

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Три тысячи человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Киеве, сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева.

Акция "Бессмертный полк" проходит в Киеве во вторник. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций. Участники акции возложили цветы у мемориала Вечного огня.

"Голова колонны участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" прибыла к площади Славы. Количество участников составляет 3 тысячи человек", — говорится в сообщении ведомства по состоянию на 11.25 (совпадает с мск).

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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