В Запорожье на "Бессмертный полк" принесли портреты героев "Игры престолов"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Портреты героев известного сериала "Игра престолов" принесли на акцию "Бессмертный полк" в Запорожье, сообщается на сайте города "061.UA".

По данным издания, возле мэрии города проходит акция памяти ветеранов по случаю Дня Победы.

​

"Не обошлось без провокаций: кроме портретов своих родных – участников Второй мировой войны – люди принесли красные флаги, пели советские песни, а также скандалили с пришедшими на акцию активистами… Несколько активистов принесли на акцию иронично оформленные портреты – с героями сериала "Игры престолов", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, правоохранители, которые следят за порядком, уже задержали и вывели из толпы троих провокаторов.

Акция "Бессмертный полк" проходит во вторник в Киеве и ряде городов. "Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>