В ГД призвали Порошенко прекратить сравнения России и гитлеровской Германии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин призвал президента Украины Петра Порошенко воздержаться от некорректных сравнений России с гитлеровской Германией; подобного рода сравнения ни к чему хорошему его самого не приведут, заявил депутат РИА Новости во вторник.

Порошенко написал в своем аккаунте в Twitter, что Крым был аннексирован Россией "подобно тому, как 80 лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия".

Криму, анексованого путінською Росією подібно до того, як майже

вісімдесят років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2017 г.

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"Сравнения подобного рода, которые допускает президент Украины, призванные взвинтить ситуацию, обострить отношения, лишний раз говорят о том, что Порошенко пошел по пути, который ни к чему хорошему его самого привести не может. Он пытается быть еще радикальнее самых радикальных, надеясь, что ему удастся таким образом удержать власть", — сказал Затулин агентству.