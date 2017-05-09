В ГД призвали Порошенко прекратить сравнения России и гитлеровской Германии

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин призвал президента Украины Петра Порошенко воздержаться от некорректных сравнений России с гитлеровской Германией; подобного рода сравнения ни к чему хорошему его самого не приведут, заявил депутат РИА Новости во вторник.
Порошенко написал в своем аккаунте в Twitter, что Крым был аннексирован Россией "подобно тому, как 80 лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия".
Криму, анексованого путінською Росією подібно до того, як майже— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 мая 2017 г.
вісімдесят років тому захоплювала чужі території гітлерівська Німеччина.