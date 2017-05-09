В Ташкенте восстановили памятник семье, приютившей 15 детей во время войны

ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Памятник семье Шаахмеда Шамахмудова, приютившей в годы Великой Отечественной войны 15 детей разных национальностей, вновь установлен в одном из центральных районов Ташкента, передает корреспондент РИА Новости.

Кузнец одной из ташкентских артелей Шамахмудов и его жена взяли на воспитание и усыновили 15 детей восьми национальностей, потерявших родителей и эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Узбекистан. Памятник, официально названный "Монументом Дружбы", был установлен в 1982 году на одноименной площади в центре столицы Узбекистана. Его авторами являются скульптор Дмитрий Рябичев и архитекторы Леонид Адамов и Сабир Адылов. В 2008 году площадь была переименована, а памятник перенесли на окраину Ташкента.

"Памятник являлся одним из символов Ташкента, мы получали большое количество писем с просьбами вернуть его в центр города. Сегодня, в День памяти и почестей, происходит это знаменательное событие", — сказал во вторник на церемонии открытия памятника директор республиканского интернационального культурного центра Насреддин Мухаммадиев.

Скульптурная композиция, включающая в себя бронзовые фигуры Шамахмудова, его жены и 15 детей на мраморном постаменте, установлена в Парке Дружбы, созданном по инициативе президента страны Шавката Мирзиеева в одном из центральных районов Ташкента.

В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных людей. Среди них ─ почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, а также Белоруссии, Польши и Украины. По призыву женщин Ташкента началось массовое движение по усыновлению эвакуированных детей, тысячи жителей последовали этому призыву.

По данным общественного фонда "Нуроний" ("Ветеран"), в Великой Отечественной войне участвовали около 1,5 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В настоящее время в республике проживают около 1,6 тысячи участников войны и более 45 тысяч представителей трудового фронта.

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