В Киеве полиция задержала людей, пытавшихся развернуть знамя Победы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Правоохранители во вторник задержали несколько человек, которые пытались развернуть запрещенное на Украине в рамках декоммунизации знамя Победы возле Вечного огня в парке Славы в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.

Когда один из мужчин попытался развернуть знамя Победы, правоохранители попытались вырвать его, однако мужчина оказал сопротивление. Ему бросились помогать еще несколько человек. В итоге завязалась потасовка, после прибытия подкрепления полицейские задержали нарушителей и увели их от памятника.

Точное число задержанных неизвестно.

Знамя Победы запрещено на Украине с 2015 года на законодательном уровне. Не приветствуется на Украине и ношение во время торжеств георгиевских ленточек. На законодательном уровне они не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

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