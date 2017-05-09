Узбекистан отмечает 9 мая акцией "Бессмертного полка" и концертом

ТАШКЕНТ, 9 мая – РИА Новости. Праздник 9 мая, который в Узбекистане уже 18 лет отмечают как День памяти и почестей, в этом году объединил акцию "Бессмертного полка" и большое театрализованное мероприятие, где широко использовалась символика времен Великой Отечественной войны.

Инициатива народа

С раннего утра по традиции десятки тысячи людей также пришли к мемориальному комплексу "Братские могилы", чтобы возложить цветы у Вечного огня и поздравить ветеранов. Более 200 человек прошли по аллее мемориала с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, в рамках акции "Бессмертный полк", проходящей во многих городах мира. Там же состоялся концерт бардовской песни, звучала музыка в исполнении военного оркестра. После обеда к собравшимся присоединятся представители диппредставительств, аккредитованных в Узбекистане, чтобы возложить венки к мемориалу.

"Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.

Кроме того, около 300 автолюбителей Ташкента отправились по адресам ветеранов войны и труда по всему городу, чтобы в этот праздничный день преподнести им памятные подарки, оказать поддержку и внимание.

Улицы и площади городов и районов в эти дни украшены плакатами и стендами, посвященными Дню памяти и почестей. Во многих городах республики будут организованы концертные программы с участием воспитанников детских школ музыки и искусства. Вечером в столице республики тысячи людей выйдут на улицы, чтобы увидеть салют.

Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз проходит общественная акция "Бессмертный полк". Она представляет собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.

На государственном уровне

Официальная программа праздничных мероприятий началась в Ташкенте с церемонии возложения венков к памятнику "Скорбящая мать" на площади "Мустакиллик" с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и руководства страны.

Затем Мирзиеев прибыл в НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени Махмуда Мирзаева под Ташкентом, где состоялось праздничное театрализованное представление с участием художественных коллективов и общественных организаций республики.

"Низкий поклон вам от имени всего нашего народа за сегодняшнюю мирную, спокойную жизнь, чистое мирное небо над родиной, беззаботное детство наших детей и внуков", — сказал глава государства, обращаясь к ветеранам, приглашенным на концерт со всех регионов страны. Мирзиеев отметил большой вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом.

На территории института была воссоздана атмосфера военных городков и фронтовых позиций — по воздуху расходился дым полевых кухонь, солдаты ели из котелков, офицеры отдавали команды, часовые зорко охраняли подступы к блиндажам и окопам, танкисты и артиллеристы готовили технику к предстоящему бою, а в штабе принимали радиограммы с последними указаниями командования. На аллеях НИИ развернулась экспозиция фронтового стрелкового оружия и боевой техники – от легендарной "трехлинейки" Мосина и пулеметов "Максим" до танков Т-34 и ГАЗ-АА "Полуторки".

Почти двухчасовое театрализованное мероприятие открылось под аккомпанемент песни "Вставай, страна огромная" и обращения "Софинформбюро" о начале войны 22 июня 1941 года, сделанное Юрием Левитаном. В программе были исполнены различные военно-исторические миниатюры, прозвучали фронтовые шлягеры, отрывки из фильмов, снятых советскими киностудиями во время эвакуации в Узбекистане, а также произведения узбекских писателей и композиторов.

Фронтовые и трудовые подвиги

Сегодня в республике проживают более 1,6 тысячи участников войны и около 45 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. На территории республики было сформировано 15 дивизий и бригад. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев стали орденоносцами и были награждены медалями, 338 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 82 солдата и офицера стали полными кавалерами Ордена Славы. В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более 1,5 миллиона эвакуированных людей. Среди них — почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, а также Белоруссии, Польши и Украины.

В невероятно короткие сроки Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации своего производства на изготовление вооружения и военной техники, в республику эвакуировали свыше 100 промышленных предприятий.