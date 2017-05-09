В Южной Корее за три часа до конца выборов проголосовало 70% избирателей

СЕУЛ, 9 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. За три часа до окончания голосования на президентских выборах в Южной Корее проголосовало 70% электората или 30 миллионов избирателей, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

Всего по стране открыто 13 тысяч 964 избирательных участка, и зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей. Голосование завершится в 20.00 (14.00 мск).

В Южной Корее досрочно проводятся выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе. После сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале Пак Кын Хе был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщалось ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, согласно принятому в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей.

По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.

Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая — сразу после подтверждения ЦИК его победы на выборах.