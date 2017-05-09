Число погибших при взрыве на шахте в Иране увеличилось до 42

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в иранской провинции Голестан достигло 42 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 35 человек.

По словам замгубернатора, излеченные из-под завалов тела были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Взрыв в угольной шахте произошел днем3 мая неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. По данным агентства Fars, на шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка. Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.