К мемориалу в Трептов-парк в Берлине возложили цветы

Несколько тысяч человек возложили утром цветы к советскому мемориалу в Трептов-парк в Берлине

Несколько тысяч человек возложили утром цветы к советскому мемориалу в Трептов-парк в Берлине

БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в официальном возложении цветов утром в День Победы к советскому мемориалу в Трептов-парке в Берлине, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Официальное празднование началось с традиционной минуты молчания у подножья мемориала. Главы дипмиссий России, Белоруссии, Италии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Молдавии, Туркмении, а также представители федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга, политических партий и антифашистских организаций поднялись на курган, на котором высится памятник, с гвоздиками в руках.

Следом за официальными лицами цветы возложили остальные собравшиеся — ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, русскоязычные граждане Германии, немецкие активисты и гости столицы. Некоторые пришли на возложение с плакатами, специально изготовленными для акции "Бессмертный полк", который состоится во вторник в центре Берлина.

Отдельной колонной к мемориалу подошли байкеры из российского клуба "Ночные волки" и их единомышленники стран Европы, которые приняли участие в мотопробеге "Дороги-победы-2017". Как заявили РИА Новости в полиции, в мероприятиях в Берлине принимают участие две тысячи байкеров. Общее число посетителей станет известно ближе к вечеру.

От парка Трептов дипломаты и многие другие посетители направились к другому мемориалу — в центре города в Тиргартене.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>