В Киеве группа людей заблокировала вход на территорию парка Вечной славы

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Группа людей заблокировала вход на территорию парка Вечной славы в Киеве, который должен стать конечной точкой марша "Бессмертного полка", сообщила во вторник пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Работники полиции проводят переговоры с группой людей, которые заблокировали вход на территорию парка Вечной славы", — говорится в сообщении.

Других подробностей ведомство пока не приводит.

Акция "Бессмертный полк" во вторник проходит в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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