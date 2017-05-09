Участники шествия в Киеве возлагают цветы у мемориала Вечного огня

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева. Архивное фото

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева. Архивное фото

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве во вторник возлагают цветы у мемориала Вечного огня в парке Вечной славы, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" с участием нескольких тысяч человек во вторник проходит в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

Колонна из нескольких тысяч участников акции пришла от метро "Арсенальная", они возлагают цветы у мемориала Вечного огня.

Возле Вечного огня также стоят несколько десятков украинских националистов. Они не препятствуют участникам "Бессмертного полка", поют гимн Украины. Акция проходит спокойно.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.