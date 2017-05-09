Взрыв в районе "Саур-Могилы" был покушением на Захарченко, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Взрыв, произошедший в районе комплекса "Саур-Могила", был организован с целью покушения на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил во вторник РИА Новости руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Взрыв прогремел на трассе, ведущей к "Саур-Могиле", в понедельник утром незадолго до проезда колонны журналистов и кортежа главы самопровозглашенной республики. Власти квалифицировали взрыв как теракт. Мероприятия у мемориала "Саур-Могила" в честь празднования 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне были намечены на 8 мая. Захарченко, а также спикер парламента республики Денис Пушилин, главы министерств и ведомств и другие официальные лица принимали участие в торжественной части мероприятия.

"Инцидент вблизи мемориального комплекса "Саур-Могила" 8 мая можно расценивать как террористический акт, направленный против главы ДНР Александра Захарченко", — заявил Костенко. Он также не исключил причастность к взрыву украинских спецслужб.